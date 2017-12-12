Перелеты в Египет могут открыть уже в феврале 2018

12 Декабря 2017 года, 16:49

РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Глава Министерства транспорта Максим Соколов заявил, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом может произойти в феврале 2018 года, пишет «Российская газета».

Министр отметил, что «все зависит от египетской стороны». По его словам, Москва на этой неделе рассмотрит возможность подписания протокола о возобновлении авиасообщения с Каиром. Владимир Путин также заявил, что Россия «в целом готова» к возобновлению авиасообщения с Египтом.

«Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром, – отметил он по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. – Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола, будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время».

Авиасообщение с Египтом прекратилось после падения российского самолета Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году. Во время расследования были обнаружены признаки теракта. Россия закрыла перелеты в Египет до усиления мер безопасности.