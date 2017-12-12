Погрануправлению ФСБ России по западному арктическому району – 96 лет

12 Декабря 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ - Сегодня исполняется 96 лет со дня образования Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. 12 декабря 1921 года Мурманским Губернским отделом ВЧК был издан приказ №198 об образовании отряда сторожевых судов Мурманского Губотдела ВЧК. Создание данного подразделения положило начало всей пограничной охране в Арктике.

Сегодня Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району является одним из ключевых элементов системы обеспечения пограничной безопасности, обладает достаточными возможностями по противодействию различным угрозам Российской Федерации в Арктике.