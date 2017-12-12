Во сколько жителям Мурманской области обойдётся новогодний стол

12 Декабря 2017 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Стало известно, во сколько обойдётся собрать новогодний стол в 2017 году в Мурманской области. За год в России подорожали практически все продукты, которые обычно идут на приготовление блюд, популярных на праздничном столе в новогоднюю ночь. Дешевле стали только апельсины, лимоны, курица и отечественный коньяк. А вот икра лососевая стала дороже на 18,57%, масло сливочное – на 13,57%.

Приготовление салата «Оливье» в среднем по стране обойдётся в 312 рублей – это на 0,84% дороже, чем в 2016 году. На приготовление салата «Сельдь под шубой» придётся потратить 151 рубль, что дешевле прошлого года на 1,52%. В среднем праздничный стол в России стал дороже на 3,76% - его стоимость составляет 6096 рублей. Самый дорогой Новый год получится в Чукотском автономно округе – 8178 рублей, а дешевле всего посидеть за столом оказалось в Республики Ингушетия – на 3153 рубля.

Мурманская область оказалась на восьмой строчке своеобразного рейтинга от Росстата – здесь новогодний стол обойдётся в 6957 рублей, что на 3,97% дороже, чем в 2016 году. По стоимости приготовления салата «Оливье» - 407 рублей (рост на 5,73%) Заполярье попало на десятую строчку. Такую же позицию регион занял по стоимости продуктов для «Сельди под шубой», которая обойдётся в 187 рублей. Это, к слову, на 3,15% дешевле уровня прошлого года.

Фото: © Pravda Komsomolskaya/ Global Look Press