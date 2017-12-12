События, города и мемы: что искали россияне в интернете в 2017 году

12 Декабря 2017 года, 17:26

РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес россиян в уходящем году.

Главными событиями для россиян стали теракт в Петербургском метрополитене, произошедший 3 апреля, «Синий кит» и группы смерти, а также скандал вокруг фильма «Матильда».

Среди мужчин жителей России больше всего интересовали певец Дима Билан, телеведущий Андрей Малахов и актер Армен Джигарханян, среди женщин – государственный деятель Мария Максакова, певица Юлия Самойлова и скандально известная Диана Шурыгина.

Популярнейшими запросами среди вещей и явлений стали криптовалюта, спиннер и iPhone X. Самые интересные для россиян спортивные события – Чемпионат мира по хоккею, Кубок конфедераций и Чемпионат России по футболу.

Среди фильмов лидерами поиска стали «Оно», «Гадкий я 3» и «Стражи Галактики. Часть 2», среди российских сериалов – «Молодёжка», «Отель Элеон» и «Чернобыль. Зона отчуждения», среди зарубежных – «Игра престолов», «Гречанка» и «Шерлок».

Интересовались россияне и мемами: в 2017 году в поиске Яндекса чаще всего искали «Эщкере», Ждуна и «Это фиаско, братан».