Чиновников, уволенных за утрату доверия, внесут в спецреестр

12 Декабря 2017 года, 17:33

МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня комитет Мурманской областной думы одобрил поправки в Закон Мурманской области «О порядке увольнения лиц, замещающих государственные должности Мурманской области в связи с утратой доверия».

«Летом был принят федеральный закон, который внес изменения в ряд федеральных законов, в том числе о прокуратуре, о муниципальной службе, о государственной гражданской службе, связанные с тем, что в них появились положения о включении сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, в специально формируемый реестр. Мы меняли осенью закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе, а вот этот закон об утрате доверия остался за бортом. Сюда тоже необходимо внести федеральные нормы, поскольку с 1 января в России начнет действовать этот реестр и информационная система, где он будет опубликован», – рассказала старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти, органами местного самоуправления Вера Михайлова.

Весь порядок формирования реестра и включения в него сведений будет установлен постановлением правительства России, на данный момент такого законопроекта еще нет.

«Наш законопроект восполнит пробел в региональном законе и обеспечит ему соответствие федеральному закону», – подчеркнула Михайлова.