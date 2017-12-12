Аэрофлот в очередной раз стал лауреатом ежегодной премии «Время инноваций-2017»

12 Декабря 2017 года, 17:47

МОСКВА/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Аэрофлот стал лауреатом ежегодной премии «Время инноваций-2017» в категории «Транспорт и машиностроение». Национальный перевозчик победил в номинации «Событийный проект года».

Наградой отмечена комплексная программа Аэрофлота, позволившая ему первому среди российских авиакомпаний получить высокий рейтинг «четыре звезды» от британского консалтингового агентства Skytrax – ведущего в мире оценщика качества сервиса на воздушном транспорте. В этом году авиакомпания подтвердила данный рейтинг, а также получила высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Экспертный совет премии высоко оценил достижения Аэрофлота в области инноваций.

С 2013 года Аэрофлот ежегодно становится лауреатом премии «Время инноваций» в категории «Транспорт и машиностроение». Перевозчик неоднократно признавался самой инновационной транспортной компанией России, а генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев в 2015 году победил в личностной номинации «Новатор года».

Фото: М. Паламарчук