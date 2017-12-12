Мурманская область вновь в десятке самых чистых регионов России

12 Декабря 2017 года, 18:03

РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам осени 2017 года. Мурманская область вновь вошла в десятку лидеров, заняв шестую позицию.

Рейтинг публикуется ежеквартально, начиная с 2008 года. При его формировании учитываются такие показатели, как состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, ответственность власти, активность общественных организаций, а также ряд других критериев.

Напомним, что по итогам летнего рейтинга наш регион впервые за последние пять лет вошел в число самых чистых субъектов России, заняв девятое место.

Осенью в Мурманской области состоялись разнообразные акции – «Живи, лес!», «Лесной патруль», акция по сбору макулатуры; более 20 муниципальных образований региона присоединились к проведению Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»; подведены итоги большого количества конкурсов творческих проектов, рисунков и фотографий.

Кроме того, продолжены работы по основным направлениям в области охраны окружающей среды. В частности, завершается строительство объектов современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ввод в опытно-промышленную эксплуатацию первых объектов комплекса по обращению с ТКО в Междуречье (мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО) состоится уже в третьей декаде декабря текущего года.