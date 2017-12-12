Мурманская область вновь в десятке самых чистых регионов России

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса
Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…» Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…»
Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей
Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия»
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
 
 

Видеоновости16+

В Кировске сходят лавины
 
 
 
 

Курсы валют 12.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,2147
-0,8385
1 USD
Доллар США
59,2348
-0,0463
1 EUR
Евро
69,8023
0,1589
10 NOK
Норвежских крон
70,8677
-0,3203
10 SEK
Шведских крон
69,9282
0,1948
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
0.4 м/с
давление 750.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Чиновников, уволенных за утрату доверия, внесут в спецреестр
12 Декабря 2017, 17:33
Чиновников, уволенных за утрату доверия, внесут в спецреестр
Центр Кольского полуострова засыплет снегом
12 Декабря 2017, 16:19
Центр Кольского полуострова засыплет снегом
Мурманские университеты – на последних строчках рейтинга востребованности вузов
12 Декабря 2017, 16:08
Мурманские университеты – на последних строчках рейтинга востребованности вузов
Суд отказал экс-министру природы Мурманской области в «удобном» увольнении
12 Декабря 2017, 15:35
Суд отказал экс-министру природы Мурманской области в «удобном» увольнении
 
 
 
 

Самое читаемое

За ночь в Мурманске произошло три возгорания автомобилей
12 Декабря 2017, 09:19
В Мурманске в результате лобового столкновения автомобилей пострадала 6-летняя девочка
12 Декабря 2017, 10:45
Суд отказал экс-министру природы Мурманской области в «удобном» увольнении
12 Декабря 2017, 15:35
В Мурманске осудили таджика за религиозный экстремизм
12 Декабря 2017, 11:20
В Мурманской области задержали партию свинины «из будущего»
12 Декабря 2017, 14:45
Мурманские университеты – на последних строчках рейтинга востребованности вузов
12 Декабря 2017, 16:08
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мурманская область вновь в десятке самых чистых регионов России
 
 
 
 
12 Декабря 2017 года, 18:03

Мурманская область вновь в десятке самых чистых регионов России


РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам осени 2017 года. Мурманская область вновь вошла в десятку лидеров, заняв шестую позицию.

Рейтинг публикуется ежеквартально, начиная с 2008 года. При его формировании учитываются такие показатели, как состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, ответственность власти, активность общественных организаций, а также ряд других критериев.

Напомним, что по итогам летнего рейтинга наш регион впервые за последние пять лет вошел в число самых чистых субъектов России, заняв девятое место.

Осенью в Мурманской области состоялись разнообразные акции – «Живи, лес!», «Лесной патруль», акция по сбору макулатуры; более 20 муниципальных образований региона присоединились к проведению Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»; подведены итоги большого количества конкурсов творческих проектов, рисунков и фотографий.

Кроме того, продолжены работы по основным направлениям в области охраны окружающей среды. В частности, завершается строительство объектов современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ввод в опытно-промышленную эксплуатацию первых объектов комплекса по обращению с ТКО в Междуречье (мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО) состоится уже в третьей декаде декабря текущего года.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманчанин избил битой сожителя своей матери
2.
В Мурманскую область вернулись бомбардировщики, участвовавшие в операции в Сирии
3.
Чиновников, уволенных за утрату доверия, внесут в спецреестр
4.
События, города и мемы: что искали россияне в интернете в 2017 году
5.
Во сколько жителям Мурманской области обойдётся новогодний стол
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта