В Мурманске состоялся итоговый форум молодых бизнесменов Заполярья Мурманска

12 Декабря 2017 года, 18:24

МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 9 декабря состоялось заключительное мероприятие федеральной программы «Ты – предприниматель» форум «PRO Бизнес». Форум собрал порядка 150 молодых начинающих и действующих предпринимателей, а также представителей инфраструктуры поддержки, регионального правительства, администраций муниципалитетов Мурманской области.

«Наша основная задача – остановить отток населения из Мурманской области. Мы 4й год поддерживаем программу «Ты-предприниматель» в регионе и с удовольствием наблюдаем, что она с этой задачей справляется. В среднем, каждый год реализации программы дает региону около 20 созданных бизнесов. Это очень хороший показатель, потому что ребята, открывшие свое дело, скорее всего, останутся в Мурманской области, и будут сами трудиться на благо региона, а также создадут новые рабочие места», – поприветствовал собравшихся предпринимателей заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко.

В ходе мероприятия молодых предпринимателей награждали, информировали, представляли и знакомили. Организатору форума Центру поддержки предпринимательства Мурманской области удалось добиться своей главной цели – мероприятие не было «сухим» и строго регламентированным, на нетворкинг-сессии представители предпринимательского сообщества оживленно общались между собой, с представителями инфраструктуры поддержки бизнеса, получали необходимую информацию и заводили бизнес-контакты.

В рамках Форума были награждены победители и призеры регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Победители конкурса в пяти номинациях получили дипломы, памятные призы и подарки от спонсоров и партнеров форума – Альфа-банка, Tele2 и бизнес-сообщества «Like-центр».

Tele2 на форуме рассказали, как выгодно организовать мобильную связь в компании любого масштаба. И как телекоммуникационный партнер мероприятия, вручили полезные гаджеты всем победителям конкурса «Молодой предприниматель - 2017» в Мурманске, а Александру Моняку, победителю номинации «Открытие года» – дополнительные подарки.

«Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые не привыкли сидеть на месте. Активная жизненная позиция, вызов, предпринимательский дух – те ценности, которых придерживается Tele2 и ценит их в других. Еще раз поздравляем всех участников», – прокомментировал Иван Ковтун, коммерческий директор мурманского филиала Tele2.

В 2017 году программу на территории Мурманской области реализует Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. В программе приняло участие порядка 1000 человек со всей области. Напомним, что программа «Ты – предприниматель» рассчитана на молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 30 лет включительно. В 2018 году программа снова будет реализована на территории Мурманской области.