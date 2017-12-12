В Мурманске состоялся итоговый форум молодых бизнесменов Заполярья Мурманска

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса
Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…» Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…»
Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей
Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия»
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
 
 

Видеоновости16+

ВОВРЕМЯ ЛАЙТ: обсуждаем доклад губернатора
 
 
 
 

Курсы валют 12.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,2147
-0,8385
1 USD
Доллар США
59,2348
-0,0463
1 EUR
Евро
69,8023
0,1589
10 NOK
Норвежских крон
70,8677
-0,3203
10 SEK
Шведских крон
69,9282
0,1948
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
0.4 м/с
давление 750.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Чиновников, уволенных за утрату доверия, внесут в спецреестр
12 Декабря 2017, 17:33
Чиновников, уволенных за утрату доверия, внесут в спецреестр
Центр Кольского полуострова засыплет снегом
12 Декабря 2017, 16:19
Центр Кольского полуострова засыплет снегом
Мурманские университеты – на последних строчках рейтинга востребованности вузов
12 Декабря 2017, 16:08
Мурманские университеты – на последних строчках рейтинга востребованности вузов
Суд отказал экс-министру природы Мурманской области в «удобном» увольнении
12 Декабря 2017, 15:35
Суд отказал экс-министру природы Мурманской области в «удобном» увольнении
 
 
 
 

Самое читаемое

За ночь в Мурманске произошло три возгорания автомобилей
12 Декабря 2017, 09:19
В Мурманске в результате лобового столкновения автомобилей пострадала 6-летняя девочка
12 Декабря 2017, 10:45
Суд отказал экс-министру природы Мурманской области в «удобном» увольнении
12 Декабря 2017, 15:35
В Мурманске осудили таджика за религиозный экстремизм
12 Декабря 2017, 11:20
В Мурманской области задержали партию свинины «из будущего»
12 Декабря 2017, 14:45
Мурманские университеты – на последних строчках рейтинга востребованности вузов
12 Декабря 2017, 16:08
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманске состоялся итоговый форум молодых бизнесменов Заполярья Мурманска
 
 
 
 
12 Декабря 2017 года, 18:24

В Мурманске состоялся итоговый форум молодых бизнесменов Заполярья Мурманска


МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 9 декабря состоялось заключительное мероприятие федеральной программы «Ты – предприниматель» форум «PRO Бизнес». Форум собрал порядка 150 молодых начинающих и действующих предпринимателей, а также представителей инфраструктуры поддержки, регионального правительства, администраций муниципалитетов Мурманской области.

«Наша основная задача – остановить отток населения из Мурманской области. Мы 4й год поддерживаем программу «Ты-предприниматель» в регионе и с удовольствием наблюдаем, что она с этой задачей справляется. В среднем, каждый год реализации программы дает региону около 20 созданных бизнесов. Это очень хороший показатель, потому что ребята, открывшие свое дело, скорее всего, останутся в Мурманской области, и будут сами трудиться на благо региона, а также создадут новые рабочие места», – поприветствовал собравшихся предпринимателей заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко.

В ходе мероприятия молодых предпринимателей награждали, информировали, представляли и знакомили. Организатору форума Центру поддержки предпринимательства Мурманской области удалось добиться своей главной цели – мероприятие не было «сухим» и строго регламентированным, на нетворкинг-сессии представители предпринимательского сообщества оживленно общались между собой, с представителями инфраструктуры поддержки бизнеса, получали необходимую информацию и заводили бизнес-контакты.

В рамках Форума были награждены победители и призеры регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Победители конкурса в пяти номинациях получили дипломы, памятные призы и подарки от спонсоров и партнеров форума – Альфа-банка, Tele2 и бизнес-сообщества «Like-центр».

Tele2 на форуме рассказали, как выгодно организовать мобильную связь в компании любого масштаба. И как телекоммуникационный партнер мероприятия, вручили полезные гаджеты всем победителям конкурса «Молодой предприниматель - 2017» в Мурманске, а Александру Моняку, победителю номинации «Открытие года» – дополнительные подарки.

«Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые не привыкли сидеть на месте. Активная жизненная позиция, вызов, предпринимательский дух – те ценности, которых придерживается Tele2 и ценит их в других. Еще раз поздравляем всех участников», – прокомментировал Иван Ковтун, коммерческий директор мурманского филиала Tele2.

В 2017 году программу на территории Мурманской области реализует Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. В программе приняло участие порядка 1000 человек со всей области. Напомним, что программа «Ты – предприниматель» рассчитана на молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 30 лет включительно. В 2018 году программа снова будет реализована на территории Мурманской области.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Апатитах прошел городской молодёжный форум «дорожная карта»
2.
В Никеле открывается молодежный форум «Все обо всем»
3.
Форум молодежного предпринимательства расскажет о возможностях поддержки бизнеса
4.
Опыт международного сотрудничества Мурманской области представлен на форуме «Арктика: настоящее и будущее»
5.
Марина Ковтун: в законодательство необходимо заложить меры, направленные на социальное развитие Арктических территорий
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта