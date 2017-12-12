На севере Мурманской области ожидается сильный снегопад

13 Декабря 2017 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ - 13-14 декабря Мурманская область будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Балтийского моря в северном направлении, через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная погода, снег. Температура воздуха -1-6 градусов, гололедица.

По данным ЕДДС Печенгского района, сегодня утром и днем по северу Мурманской области ожидается сильный снег. На восточном побережье Мурмана ожидается усиление ветра.

На востоке Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный, восточный 15-17 м/с. На севере - медленное обледенение судов.

На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 10 декабря равна 15-30 см, на крупных водоёмах юго-запада области (водохранилища Иовское, Княжегубское) толщина льда равна 7-15 см, что на 5-10 см меньше нормы.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -2 градуса, ветер юго-восточный 5-8 м/с.