Три человека пострадали при пожаре на Бредова

13 Декабря 2017 года, 09:23

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратура проводит проверку по факту возгорания в жилом доме на улице Бредова, 21 в Мурманске. Сообщение о пожаре поступило сегодня в 3:18. В 5:15 произошло обрушение кровли дома, а в 5:30 пожар был локализован.

В настоящее время все 14 человек, проживавшие в доме, эвакуированы и размещены у родственников или в маневренном жилом фонде.

В результате пожара пострадали три человека. 15-летний подросток с травмой позвоночника был доставлен в детскую городскую больницу, 64-летняя женщина с отравлением угарным газом была направлена в медсанчасть «Севрыба». Ещё один пострадавший был обслужен амбулаторно. Ранее очевидцы сообщали, что женщина с ребёнком выпрыгнули из окна второго этажа.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Фото: Егор Байкерович