Житель Ковдора грозился выкинуть в окно своего малолетнего сына

13 Декабря 2017 года, 09:50

КОВДОР/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В Ковдоре будут судить местного жителя по обвинению в угрозе убийством. Противоправные действия мужчина обещал совершить в отношении собственного сына, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как было установлено, в октябре 2017 года обвиняемый в ходе ссоры с ребёнком грозился выбросить его из окна с 8 этажа. Чтобы подкрепить свои слова, он подтаскивал 9-летнего сына к окну. Ребёнок угрозы воспринял реально и опасался за свою жизнь.

25 октября в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокурором утвержден обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

Фото: VistaNews.ru