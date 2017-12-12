В День Конституции жители Мурманской области получили государственные награды

13 Декабря 2017 года, 10:20

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Конституции. С государственным праздником земляков поздравила Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что принятый всенародным голосованием почти четверть века назад основной Закон России был и остаётся крепким фундаментом жизни россиян, сводом прав и обязанностей.

Как подчеркнула губернатор, жителей страны объединяет ответственность за свою Родину. Сегодня будущее России совершенно немыслимо без Арктики, и жители Мурманской области – участники этого нового этапа в жизни страны, от которых очень многое зависит.

Глава региона вручила землякам государственные и региональные награды.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено артистке (кукловоду) Мурманского областного театра кукол Наталье Петруниной. Почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» удостоена ведущий научный сотрудник Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И. В. Тананаева КНЦ РАН Бася Гуревич.

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» вручен заведующему травматолого-ортопедическим отделением Мурманской областной больницы Павлу Преснову. Званием «Почётный работник здравоохранения Мурманской области» отмечены заслуги директора Мурманского многопрофильного центра имени Н. И. Пирогова Олега Минина. Звание «Почётный работник культуры Мурманской области» получила преподаватель детской театральной школы Мурманска Наталья Пилипенко. Звания «Почётный работник образования Мурманской области» удостоен руководитель физического воспитания Мурманского индустриального колледжа Сергей Вовк.

Почетной грамотой Мурманской области награждены: главный бухгалтер Мурманского областного союза потребительских обществ Валентина Арзамасская, тракторист сельскохозяйственного предприятия «Тулома» Вячеслав Кривицкий, генеральный директор Союза «Некоммерческое партнерство промышленников и предпринимателей Мурманской области» Олег Куля, председатель Правления Мурманского областного союза потребительских обществ Светлана Лыкова, помощник депутата Мурманской областной думы Нина Мозжухина, водитель сельскохозяйственного предприятия «Тулома» Сергей Панков, председатель Совета Мурманского областного союза потребительских обществ Людмила Хаматова, учитель физкультуры основной школы №269 ЗАТО Александровск Марина Локатырь, старший мастер Мончегорских тепловых сетей Лев Петухов, художник-бутафор Мурманского театра кукол Надежда Дерёва, балетмейстер 1 категории заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова Наталья Русакова.

Премию Мурманской области получили: главный библиограф отдела Центра общественного доступа к государственной и социально значимой информации Мурманской областной научной библиотеки Юлия Мосеева и заведующая отделом народного творчества ДК Кирова Татьяна Рыжова.

За мужество и героизм, проявленные при спасении детей в сложных и опасных для жизни условиях, Благодарность Губернатора Мурманской области вручена оператору по обеспечению деятельности отделения почтовой связи Умба-3 Апатитского почтамта УФПС Мурманской области – филиала «Почты России» Светлане Абрамовой.

Также Марина Ковтун вручила удостоверения мировому судье судебного участка №1 Печенгского судебного района Нине Кочешевой и мировому судье судебного участка Полярнозоринского судебного района Татьяне Филиной.