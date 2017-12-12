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Главная » НОВОСТИ » Мурманская областная дума соберётся на заседание 14 декабря
 
 
 
 
13 Декабря 2017 года, 10:41

Мурманская областная дума соберётся на заседание 14 декабря


МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание Мурманской областной думы состоится 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Ключевой вопрос повестки дня – бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Главный финансовый документ депутаты будут рассматривать во втором чтении. Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос о резервном фонде Мурманской области, бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования, обсудят вопросы приграничного сотрудничества. Кроме того, будет затронуто формирование общественной молодёжной палаты.

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