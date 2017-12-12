Мурманская областная дума соберётся на заседание 14 декабря

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание Мурманской областной думы состоится 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Ключевой вопрос повестки дня – бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Главный финансовый документ депутаты будут рассматривать во втором чтении. Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос о резервном фонде Мурманской области, бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования, обсудят вопросы приграничного сотрудничества. Кроме того, будет затронуто формирование общественной молодёжной палаты.