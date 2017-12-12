Мурманские кадеты приняли участие во II международном Кремлевском Кадетском Бале

МОСКВА/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В Москве состоялся II Международный Кремлевский Кадетский Бал, приуроченный ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции.
В мероприятии приняли участие ребята из Кадетского корпуса Следственного комитета России имени Александра Невского, Московской Академии СК России, а также кадетского класса Следственного комитета России города Мурманска.
В Гостином дворе собралось 1500 воспитанников российских ведомственных кадетских образовательных учреждений, школ с кадетскими классами, воспитанники домов-интернатов – представители всех федеральных округов России из 40 субъектов страны.
Почетными гостями стали представители Следственного комитета России, Государственной думы, Герои Отечества, Герои Советского Союза, государственные, общественные, культурные и религиозные деятели, военачальники, руководители ведущих ветеранских организаций.
Кадетский бал – площадка, на которой можно продемонстрировать свои таланты и отдохнуть под классическую музыку. Представители кадетских классов показали свою эрудированность, духовное воспитание и патриотизм.