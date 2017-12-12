Сбор руководящего состава начался на Северном флоте

13 Декабря 2017 года, 11:44

СЕВЕРОМОРСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В Североморске начался сбор руководящего состава Северного флота. На мероприятии определяются основные направления служебной деятельности командующих объединениями, командиров соединений и начальников органов военного управления флота. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В рамках сбора будет рассмотрен вопрос обеспечения безопасности и морской деятельности государства в границах ответственности Северного флота. Кроме того, участники обсудят внедрение в систему подготовки органов управления опыта, полученного в ходе операции в Сирии. Накануне в Мурманскую область вернулись бомбардировщики, которые участвовали в военных действиях в арабской республике.

«В ходе сбора также планируется выработать единство взглядов по работе органов военного управления объединенного стратегического командования Северного флота по совершенствованию планирования и руководства силами и войсками флота, в том числе при решении задач защиты национальных интересов России в Арктике», - сообщили в пресс-службе флота.

Сбор руководящего состава Северного флота продлится до 15 декабря.