Более 120 единиц снегоуборочной техники работает на дорогах Мурманской области

13 Декабря 2017 года, 12:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – На борьбу с надвигающимся активным циклоном на дороги Мурманской области вышло 127 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, 13-14 декабря Мурманская область будет находиться под влиянием активного циклона, который смещается с районов Балтийского моря в северном направлении, через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. Сегодня днем по северу Мурманской области ожидается сильный снег. На восточном побережье Мурмана ожидается усиление ветра.

В связи с осложненными погодными условиями на региональных дорогах Мурманской области работает 74 единицы снегоуборочной техники. На федеральных же трассах со снегом борются 53 снегоуборочные машины и 62 работника, сообщили «Би-порту» в диспетчерской Мурманскавтодора.

Аэропорт Мурманск работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно установленному расписанию.