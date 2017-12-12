Big Data помогла Tele2 выявить влияние звезд на потребление услуг связи

13 Декабря 2017 года, 12:36

РОССИЯ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В этом году при помощи обезличенных данных на основе BigData оператор проанализировал абонентскую базу и собрал статистику по знакам зодиака. В целом в базе примерно одинаковое количество представителей всех знаков. При этом деятельные и общительные овны демонстрируют наибольшую приверженность к пакетным тарифам, целеустремленные и независимые тельцы оказались самыми верными клиентами и остаются со своим оператором на долгие годы, а харизматичные и вдумчивые рыбы готовы рекомендовать любимого оператора родным и близким. Именно эта группа клиентов компании превалирует в абонентской базе и составляет более 40%.

За три квартала 2017 года самым активным пользователем пакетных тарифов на всем Северо-Западе, включая Мурманскую область, среди представителей зодиакальных созвездий стал овен, 60% его представителей выбирают тарифы с включенным объемом минут и гигабайтов. А самым востребованным, как для новых абонентов, так и при переходе со старого тарифа на новый, стал тарифный план «Мой онлайн» – его выбирает 40% клиентов оператора.

Сейчас Tele2 предлагает своим абонентам тарифную линейку «Мой Tele2». В нее включены четыре выгодных предложения: «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +», на которых трафик в социальных сетях и мессенджерах не тарифицируется.

В Мурманской области живут самые разговорчивые абоненты Северо-Запада. Они пользуются тарифом «Мой разговор», им достаточно всего 1 Гб мобильного интернета. В Карелии и Псковской области клиенты чаще всего выбирают тарифный план «Мой Tele2» с посуточной абонентской платой и 6 Гб трафика.

Тариф «Мой онлайн» с оптимальным пакетом интернета в 10 Гб наиболее востребован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Архангельской, Вологодской, Калининградской и Новгородской областях, что говорит о более высоком потреблении мобильного интернета в этих регионах. Любопытно, что именно на этот тарифный план оператор делал ставку в момент ухода от безлимитного предложения. На базе BigDataбыл проанализирован профиль активного интернет-пользователя и сконструирован «Мой онлайн», который и на деле стал самым актуальным и выгодным.

Анализ потребляемого трафика также выявил лидеров по объему передачи данных – это, кроме Петербурга, Архангельская и Калининградская области, при этом Калининград занимает первое место по объему интернет-трафика на абонента.

Самой популярной услугой также стала опция для мобильного интернета – «Еще», благодаря которой абонент при исчерпании трафика в пакете может получить 500 Мб всего за 50 рублей.