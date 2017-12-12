Росреестр уточнил границы ЗАТО Александровск

13 Декабря 2017 года, 12:50

АЛЕКСАНДРОВСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Завершены работы по описанию границ 4 населенных пунктов муниципального образования ЗАТО Александровск: Гаджиево, Полярного, Снежногорска и Оленьей Губы. По результатам работ определены координаты точек границ городов, сформированы землеустроительные дела в бумажном виде и на электронном носителе.

Сведения о границах населенных пунктов внесены в Единый государственный реестр недвижимости. На сегодняшний день в ЕГРН внесены сведения о границах 54 из 136 населенных пунктов Мурманской области.