Все индексы социального самочувствия россиян находятся «в плюсе»

13 Декабря 2017 года, 13:05

РОССИЯ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные мониторингового исследования, посвященного изучению социального самочувствия россиян.

Все индексы социального самочувствия в ноябре 2017 года «в плюсе» по отношению к периодам начала предвыборных кампаний перед президентскими выборами 2012 и 2008 гг.

Индекс удовлетворенности жизнью с сентября по ноябрь практически не изменился, текущее значение – 57% – ниже показателей ноября 2012-2014 гг., однако выше 2015-2016 гг. О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 47%, об обратном – 21%, еще 31% частично согласны и с первыми, и со вторыми.

Оценки материального положения в последние месяцы колебались разнонаправлено, показатель ноября (59%) превышает прошлогодний (54%) и повторяет 2015 год (59%), однако уступает 2012-2014 гг. По данному вопросу также преобладают средние оценки (65%), положительные ответы дают 14%, отрицательные – 20% опрошенных.

Уровень социального оптимизма сегодня (расчетный показатель по данным последнего опроса – 60%) существенно выше, чем в 2014-2016 гг. (49, 49, 47% соответственно) и повторяет 2013 год (60%). Более трети россиян (35%) ожидают улучшения жизненной ситуации (своей и семьи), и вдвое меньше (15%) дают негативный прогноз, еще 40% считают, что через год будут жить примерно также, как и сейчас.

Индекс оценок экономической ситуации в стране в последние месяцы находится на уровне 55-57%, в ноябре он составляет 55% – заметно превышает результаты 2015 года (41%), 2016 года (35%). Доли респондентов, оценивающих положение дел в экономике выше и ниже среднего, практически равны (20% и 21% соответственно).

Показатель оценок политической обстановки в стране в ноябре достиг 74% Уровень оценок аналогичных периодов двух-трехгодичной давности – 60-62% Ответы «хорошая» или «очень хорошая» респонденты выбирают втрое чаще (33%), чем «плохая» или «очень плохая» (10%).

Индекс оценок общего вектора развития страны – 76% (год назад – 63%, два года назад – 70%). Преимущественно одобряют общий курс 47%, не согласны с тем, что дела идут в правильном направлении, 11% опрошенных.

«Отсутствие экономических потрясений в последний год сказывается на социальных настроениях: россияне адаптировались к экономической ситуации. Вместе с тем, оптимизм в отношении будущего прибывает медленно: улучшения своей жизни в обозримом будущем ожидает только каждый третий. Нехваткой оптимизма можно частично объяснять завышенные оценки текущего периода: избыток пессимизма, негативных прогнозов и ожиданий создает благоприятный фон для сравнения того, что есть, с тем, чего опасались», – отметила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.