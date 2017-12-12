Правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий

13 Декабря 2017 года, 13:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Во избежание трагических ситуаций, связанных с использованием пиротехнических изделий, Главное управление МЧС России по Мурманской области напоминает о том, что приобретать пиротехническую продукцию необходимо только в специализированных торговых точках.

При покупке необходимо обратить внимание на целостность упаковки, наличие инструкции по применению, а также дату его производства и срок годности. Если документов, подтверждающих качество продукции нет, то лучше отказаться от покупки. Использовать пиротехнику могут лица не моложе 14 лет.

Взрывать петарды и запускать салют рекомендуется на пустырях, минимум в 100 метрах от жилых построек. Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки с наветренной стороны. Нельзя использовать пиротехнику рядом с любыми легковоспламеняющимися постройками и предметами. Запрещается использовать пиротехнические изделия, летящие вверх, рядом с жилыми домами и другими постройками. При запуске пиротехники нельзя курить, а также стрелять из ракетниц вблизи автомобилей. Если при запуске фейерверка что-то не сработало, товар следует отложить в сторону.

Бенгальские огни не рекомендуется их зажигать внутри помещений, так как температура их горения может достигать 1000 градусов, а упавшие на поверхность предметов искры могут воспламениться и стать источником пожара.