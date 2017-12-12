Водка стала одним из самых качественных товаров в России

13 Декабря 2017 года, 13:40

РОССИЯ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Российская система качества (Роскачество) завершила исследование качества водки. 49 брендов водки тестировали более чем по 20 показателям. Исследование не выявило «паленой» водки в лицензированной рознице, а более 60% товаров превосходят показатели ГОСТа и названы товаром повышенного качества.

Водку проверяли на содержание посторонних примесей, тяжелых металлов, нитратов, содержание кальция, фосфатов и хлоридов, а также изучали качество воды, которая применялась при производстве. Особое внимание уделили природе происхождения сырья – наличие альдегидов, которые содержатся, например, в спиртосодержащей непищевой продукции, содержание технического и метилового спиртов, а также сивушных масел.

Кроме того, аккредитованные дегустаторы определили, какая водка пьется легко, а какую можно назвать по-настоящему горькой. Их мнение сыграло важную роль в построении Роскачеством профессионального рейтинга вкуса водки от более мягких сортов к более жестким.

В рамках исследования проведена экспертиза водки 49 торговых марок от 34 производителей. В исследование вошла продукция, произведенная на территории 20 регионов России, а также из Франции, Финляндии, Швеции и Белоруссии. Цены – от 205 до 1554 рублей за бутылку.

Согласно результатам, статистически водка стала одним из самых качественных товаров, произведенных в России по итогам исследований Роскачества в этом году. Эксперты не выявили ни одного нарушения законодательства. 31 товар смог дотянуться до повышенных требований стандарта Роскачества. Остальные 18 товаров названы качественными, они полностью соответствуют обязательным требованиям и заявленной на этикетке информации.

Абсолютно все товары изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурата и фурфурола, а токсичные вещества и метанол находятся ниже установленного законодательством уровня. Крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному в маркировке.

По результатам исследования товары, которые по физико-химическим лабораторным испытаниям оказались «повышенного качества», опередили аналоги и по вкусовым испытаниям. Лучший вкус, запах и цвет отмечены экспертами у водки от 230 до 775 рублей.

Ранее Роскачество провело исследование нарезных батонов. Мурманский хлеб АО «Виктория» попал в категорию качественных товаров, а батон «Хлебопека», напротив, оказался «товаром с нарушениями».