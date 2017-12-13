Областные депутаты: решение Конституционного суда изменит саму природу формирования МРОТ

13 Декабря 2017 года, 13:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Депутаты Мурманской областной думы высказались относительно решения Конституционного суда о недопустимости включения районных коэффициентов и «северных надбавок» в минимальный размер оплаты труда. В целом они предрекают, что это в корне изменит подход к формированию МРОТ, а также сошлись во мнении, что сейчас есть много вопросов к тому, как исполнять такое решение КС, поскольку это потребует дополнительных расходов бюджетных средств.

Накануне Конституционный суд РФ обязал платить работникам северные надбавки сверх минимального размера оплаты труда. Право на совершенствование законодательства в этой сфере суд оставил за федеральными властями.

Эти положения могут изменить природу формирования минимального размера оплаты труда. Сегодня МРОТ привязан к прожиточному минимуму на территории субъекта РФ и включает в себя северные льготы [...] Сейчас, когда Конституционный Суд установил, что МРОТ будет определяться без применения коэффициента и полярных надбавок, мы должны привести в соответствие свою нормативную базу, выработать новые правовые механизмы, позволяющие защитить население с минимальной заработной платой и не допустить потерю экономической устойчивости предприятий региона», - прокомментировал председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

В России минимальный размер оплаты труда составляет 7800 рублей. По принципу решения КС, к этой сумме следует применить районный коэффициент (1,5) и полярные надбавки (80%), то есть умножить на 2,3. Таким образом, получается, что минимальная зарплата, которую должны получать жители Мурманской области, составляет 17940 рублей.

«Эта сумма будет выше действующей на территории Мурманской области. Но допустим, ситуация, когда человек только приехал на Север и не имеет полярных надбавок. Если применить коэффициент 1,5, то в этом случае его минимальная заработная плата (11700 рублей) будет ниже величины прожиточного минимума на территории субъекта РФ. И это только одна из коллизий», - говорит председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин.

По его словам, сейчас необходимо дождаться какие действия будут приняты со стороны федерального правительства. Тем более, неизвестно количество возможных получателей, а значит и объём бюджетных средств, который потребуется для этих целей.

Председатель комитета областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения Александр Макаревич счёл решение Конституционного суда победой всех тех, кто боролся за сохранение законодательных гарантий северянам. По его словам, к текущей ситуации, когда северные льготы стали включаться в МРОТ, привело принятие закона о минимальном размере оплаты труда, который исключил таковое понятие из Трудового кодекса. Это привело к снижению гарантированного государством уровня оплаты труда.

«Сегодня, наконец-то, Конституционный Суд поставил точку в данном вопросе и принял справедливое решение в пользу граждан, которое, возможно, изменит эту тенденцию, а также станет поворотным пунктом в политике демонтажа социальных гарантий северян, осуществлявшейся в последние десятилетия», - сказал Макаревич.

С 1 января 2018 размер минимальной заработной платы в Мурманской области должен составлять 15185 рублей, при этом федеральный МРОТ установлен с начала следующего года на уровне 9489 рублей. После применения всех коэффициентов минимальная зарплата в Заполярье должна быть не ниже 21824 рублей. А значит установленный МЗП не будет соответствовать этому требованию.

«Это предмет для серьезного обсуждения в рамках трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием профсоюзов, организаций работодателей и правительства области», - резюмировал депутат.