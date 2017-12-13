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Главная » НОВОСТИ » За самовольную вырубку елок грозит штраф
 
 
 
 
13 Декабря 2017 года, 14:29

За самовольную вырубку елок грозит штраф


МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – За самовольную рубку новогодних елей (сосен) и хвойных лапок виновным лицам грозит привлечение к административной либо уголовной ответственности.

Размер штрафа за экологическое правонарушение в зависимости от вида ответственности и размера ущерба составляет от 3 тысяч до 300 тысяч рублей.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска призывает жителей беречь хрупкую северную природу и приобретать продукции из деревьев хвойных пород для украшения новогоднего праздника на специально созданных елочных базарах.

АГМ

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