За самовольную вырубку елок грозит штраф

13 Декабря 2017 года, 14:29

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – За самовольную рубку новогодних елей (сосен) и хвойных лапок виновным лицам грозит привлечение к административной либо уголовной ответственности.

Размер штрафа за экологическое правонарушение в зависимости от вида ответственности и размера ущерба составляет от 3 тысяч до 300 тысяч рублей.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска призывает жителей беречь хрупкую северную природу и приобретать продукции из деревьев хвойных пород для украшения новогоднего праздника на специально созданных елочных базарах.

АГМ