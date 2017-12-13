В Москве задержан бывший норвежский пограничник Фроде Берг

13 Декабря 2017 года, 14:43

МОСКВА/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В Москве задержали бывшего норвежского пограничника Фроде Берга, который 25 лет проработал на юге Варангера. Об этом сообщают СМИ Норвегии.

Берг был задержан на прошлой неделе. С какой целью бывший военнослужащий находился в российской столице не известно – сейчас он находится на пенсии. В тоже время сообщается, что в Москве он бывал несколько раз, в том числе в 2015 году. Последний раз Фроде Берг выходил на связь 5 декабря – на своей странице в Facebook он опубликовал фотографию украшенной к Новому году столицы.

Официальный лица: консульство и представителе правоохранительных органов, а также МИД - не комментирую ситуацию, омтечая, что задержанный получает консульскую помощь.

Фроде Берг известен тем, что выступал против строительства 200-метровой стены от беженцев на границе России и Норвегии. Он называл идею провокацией, не имеющей никакого практического значения.

Фото: Amund Trellevik, NRK