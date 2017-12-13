Начальником штаба Северного флота назначен Владимир Гришечкин

13 Декабря 2017 года, 15:15

СЕВЕРОМОРСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Начальником штаба Северного флота назначен бывший командующий подводными силами флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он сменил на этой должности вице-адмирала Александра Моисеева, который был назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Контр-адмирал Владимир Гришечкин в 1987 году он окончил штурманский факультет Высшего военно-морского училища имени М.В.Фрунзе и продолжил службу на подводных лодках Тихоокеанского флота. Прошёл путь от инженера электронавигационной группы штурманской боевой части до старшего помощника командира большой атомной подводной лодки.

В 2012 году контр-адмирал Владимир Гришечкин назначен начальником штаба - первым заместителем командующего подводными силами Северного флота. С апреля 2016 года по ноябрь нынешнего года успешно командовал подводными силами Северного флота. Указом Президента Российской Федерации назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.