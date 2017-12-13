Система «112» на территории Мурманска переведена в режим «голосового автоответчика»

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня , 13 декабря, в связи с проводимыми техническими мероприятиями с 14:00 работа единого номера вызовов экстренных оперативных служб «112» на территории Мурманска переведена в режим «голосового автоответчика» (то есть вызов экстренных оперативных служб осуществляется при помощи интерактивного голосового меню).
Вызов экстренных оперативных служб можно осуществить по прямым номерам: пожарная охрана – 01 (101); полиция – 02 (102); скорая медицинская помощь – 03 (103); аварийная газовая служба – 04 (104).