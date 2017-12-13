Дело о падении куска бетона на мурманчанку близко к завершению

13 Декабря 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Близится к завершению расследование уголовного дела по факту падения на 23-летнюю девушку элемента фасада многоквартирного дома в центре Мурманска. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Год назад, вечером 16 декабря, на Кристину Рыбникову, которая проходила у дома №78 по проспекту Ленина, упал кусок бетона вместе с наледью. В результате происшествия она получила открытую черепно-мозговую траву. Девушка была экстренно госпитализирована, а по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В качестве подозреваемого был задержан генеральный директор ООО «Два Н+». Компания занималась обслуживанием дома на основании договора с ТСЖ.

Сегодня пострадавшая рассказала в социальных сетях, что в результате происшествия стала инвалидом второй группы, а также пожаловалась, что за это до сих пор никто не понёс никакого наказания.

«Мы с мужем меняем уже второго адвоката! Что мне делать?! Где найти поддержку? Как привлечь к ответственности за мое потерянное здоровье», - пишет Кристина.

В Следственном комитете сообщили, что в ближайшее время уголовное дело следственными органами планируется к окончанию и направлению в суд. Оно было переквалифицировано в ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Генеральному директору ООО «Два Н+» предъявлено обвинение. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.