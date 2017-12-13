С начала года инфляция в России составила 2,3%

13 Декабря 2017 года, 16:13

РОССИЯ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ - За период с 5 по 11 декабря 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала декабря – 100,2%, с начала года – 102,3%.

За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,4%, масло сливочное, маргарин, молоко пастеризованное, сыры и пшено – на 0,2-0,3%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1,3%, сахар-песок – на 0,5%, свинину и масло подсолнечное – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%, в том числе на огурцы и помидоры – 6,3% и 5,9% соответственно.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,5%, на дизельное топливо – на 0,8%.