В Североморске отменят доначисления за отопление

13 Декабря 2017 года, 16:22

СЕВЕРОМОРСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – АО «Мурманэнергосбыт» принял решение снять часть перерасчётов за отопление в Североморске, которые были выполнены ранее. Под корректировки попали около 50 домов, в которых установлены теплосчётчики. Большая часть домов получила возвраты излишне уплаченных средств, но были и те, кому квитанции пришли с большими суммами, выставленным к оплате. В некоторых случаях суммы достигали 40 тысяч рублей.

Счета состояли из трех частей: текущего платежа за ноябрь, корректировки платы за 2016 год по общедомовым приборам учета, перерасчета ежемесячной платы с января по октябрь 2017 года на основании среднемесячных показаний теплосчетчика за 2016 год. Именно эта часть сумм, во исполнение предписания прокуратуры, будет снята в квитанциях за декабрь, но учтена при проведении корректировок платы за 2017 год.

«Что жители увидят в декабрьских платежках: где были доплаты – их сократим. Но нужно понимать – это временно, об аннулировании сумм речи не идет. Придется снять до следующего года и часть возвратов, а их получили большинство. То есть, это очень неприятная история и для жителей, и для ресурсников», - сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «МЭС» Алексей Степанов.

Сегодня АО «МЭС» готовит обращение в адрес управляющей организации Североморска, чтобы провести проверку инженерных систем домов, остекления, межпанельных швов. На основании проверки будут даны рекомендации по энергосбережению.

Фото: svk.comnordic_hanna