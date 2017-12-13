Николай Цуканов может стать помощником президента

13 Декабря 2017 года, 17:15

РОССИЯ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ - Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов может покинуть свой пост. По данным источников РБК, его могут назначить помощником президента. Решение в Кремле уже принято, но указ ещё не подписан.

Цуканов не сменит кого-то из действующих помощников президента, планируется, что он станет новым помощником с новым функционалом. За что именно ему предстоит отвечать, не уточняется. Однако собеседники агентства заявили, что опыт работы в качестве губернатора Цуканову может пригодиться.

Должность полпреда может занять Александр Беглов, в прошлом 3 месяца руководивший Петербургом после отставки Владимира Яковлева. Сейчас он представляет президента в Центральном федеральном округе.