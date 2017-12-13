Мурманск продолжает готовиться к Новому году

13 Декабря 2017 года, 17:34

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается подготовка к Новому году. На центральной городской площади установлена новая елка, в парках и скверах, вдоль оживленных магистралей появляются световые украшения, яркие фигуры и мерцающие консоли.

Во всех округах города идет установка ледяных горок и скульптур. Зимние горки уже успели полюбиться мурманчанам. В этом году помимо 10 деревянных горок, будут установлены три ледяные.

Ледяные фигуры по традиции разместятся в самых оживленных местах отдыха мурманчан: на территории лодочной станции на Семеновском озере, на площадке у дома №101 по Кольскому проспекту, а также у главной городской елки. В настоящий момент скульпторы вырезают заготовки для фигур. Подрядчик закончит работы к 25 декабря.

«Все композиции будут оснащены светодиодными лентами и дополнительно подсвечены разноцветными прожекторами, – рассказала заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк. – Для безопасности и сохранности объекты будут находиться под круглосуточной охраной».

АГМ