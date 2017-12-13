Граждане смогут общаться на сайте госуслуг

13 Декабря 2017 года, 17:52

РОССИЯ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В 2018 году на портале госуслуг граждане смогут отправлять юридически значимые электронные письма другим пользователям портала и в различные министерства и ведомства. Для этого на сайте появится кнопка «Написать сообщение», сообщил «Известиям» заместитель главы Министерства связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев.

«Его можно будет отправить, зная ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты на госуслугах, или использовав другой идентификатор гражданина», — пояснил Козырев. Новый сервис будет создан на базе уже существующей на портале «госпочты». Сейчас в этой системе, интегрированной с электронными сервисами «Почты России», отображаются сообщения гражданину от различных госорганов, но возможность ответить им в электронном виде отсутствует.

«Электронные уведомления практически мгновенно поступают в личный кабинет адресата. Для этого гражданину необходимо дать свое согласие в личном кабинете на сайте zakaznoe.pochta.ru или портале госуслуг, — рассказали в пресс-службе «Почты России». — Пользователи смогут настроить оповещения по e-mail или SMS об их получении, а также оплатить штрафы и взыскания с помощью банковской карты непосредственно из электронного письма».

Если гражданин не согласился с предоставлением сервиса в электронном виде, он, как и прежде, будет получать от ведомств бумажные письма с уведомлением о доставке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев