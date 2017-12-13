Два пустующих помещения Мурманска переведены в жилой фонд

13 Декабря 2017 года, 18:10

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Благодаря городским программам все больше мурманчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут отпраздновать новоселье. Помимо строительства социальных домов, приобретения квартир на вторичном рынке, власти Мурманска ведут большую работу по выявлению пустующих помещений. Оставшиеся без хозяев муниципальные площади приводят в порядок и передают горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Сегодня качество ремонта таких объектов оценил глава администрации областного центра Андрей Сысоев. Сразу два помещения на улице Карла Маркса, 39 переведены в жилые квартиры. Здесь заменили инженерные сети, напольные покрытия, двери, установили новую сантехнику, выполнили отделочные работы.

«За текущий год будет сдано около 70 квартир, а это два подъезда девятиэтажного дома. Практика доказала значимость этой работы, – прокомментировал Сысоев. – Такие квартиры передаются в маневренный фонд, а также горожанам, которые находятся в очереди на получение жилья».

В общей сложности для этих целей за последние годы в Мурманске отремонтировано более 400 помещений разной площади.

АГМ