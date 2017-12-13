Фиктивная регистрация в офисах будет грозить уголовным наказанием

13 Декабря 2017 года, 18:28

РОССИЯ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Государственная дума хочет расширить понятие фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания в России, сообщают «Известия».

В частности, планируется отнести к нему нелегальное оформление не только в жилых, но и в нежилых помещениях. Сейчас иностранцы в качестве места пребывания могут указывать адрес пригласившей их компании.

Регистрация будет считаться фиктивной, если иностранец встал на учет на основании заведомо недостоверных сведений или документов, не планировал находиться по этому адресу либо принимающая сторона не предполагала предоставлять ему жилье. Нелегально зарегистрированный в офисе мигрант лишится постановки на учет, следует из поправок в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».

Инициатива направлена на снижение рисков легализации в России иностранцев, целью которых является экстремизм и терроризм, следует из сопроводительных материалов. Рассмотреть поправки планируется на пленарном заседании в январе.

Одна из авторов инициативы вице-спикер Ирина Яровая внесла еще один законопроект, предложив разрешить россиянам в одностороннем порядке прекращать регистрацию иностранца на своей жилплощади, если связь с ним утеряна или трудовой контракт расторгнут.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников