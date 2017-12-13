Жители сгоревшего дома на Бредова отказались от расселения

13 Декабря 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Жильцы дома на улице Бредова, 21, где минувшей ночью произошёл крупный пожар, отказались от расселения. Им был предложен пункт временного размещения в общежитии на пр. Героев-североморцев, 5/3, но от данной возможности все отказались. Об этом сообщили в администрации Мурманска.

В результате пожара обгорели внутренние конструкции и обрушились чердачные перекрытия двухэтажного деревянного дома. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения. Всего эвакуировано 14 человек, в том числе двое госпитализированы и один обслужен амбулаторно.

Причины происшествия устанавливаются.

Фото: Егор Байкерович