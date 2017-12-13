Путин поручил ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции

13 Декабря 2017 года, 19:05

РОССИЯ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ - Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Поручения даны по итогам совещания по вопросам развития электроэнергетики, состоявшегося 14 ноября.

Разработать [...] механизмы привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики, обратив особое внимание на необходимость обеспечения сдерживания роста тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции», - говорится в тексте поручения.

При этом правительству следует обратить внимание не только на тарифы, но и на то, что нужно строить удаленные объекты электроэнергетики, обеспечить модернизацию атомной энергетики и развивать возобновляемые источники энергии.