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Главная » НОВОСТИ » Путин поручил ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции
 
 
 
 
13 Декабря 2017 года, 19:05

Путин поручил ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции


РОССИЯ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ - Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Поручения даны по итогам совещания по вопросам развития электроэнергетики, состоявшегося 14 ноября.

Разработать [...] механизмы привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики, обратив особое внимание на необходимость обеспечения сдерживания роста тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции», - говорится в тексте поручения.

При этом правительству следует обратить внимание не только на тарифы, но и на то, что нужно строить удаленные объекты электроэнергетики, обеспечить модернизацию атомной энергетики и развивать возобновляемые источники энергии.

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