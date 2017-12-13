В Мурманской области ожидается до -7 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 14 декабря на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -2-7 градусов, при прояснениях до -12 градусов, гололедица.
На севере Баренцева моря наблюдается ветер восточный, северо-восточный, на востоке - юго-восточный, восточный 15-20 м/с. На севере моря - медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -4 градуса, ветер юго-западный 7-11 м/с.