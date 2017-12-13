Мужчина погиб при работе с газовым оборудованием в Мурманске

14 Декабря 2017 года, 09:33

МУРМАНСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром в Мурманске при работе с газовым оборудованием погиб мужчина 1988 года рождения. Несчастный случай произошёл в одном из гаражей на улице Гвардейской.

В ГУ МЧС по Мурманской области пояснили, что мужчина работал с газовым баллоном. В ходе работ при невыясненных пока обстоятельствах ему в грудь отскочила деталь, закреплённая на шланге, идущем от баллона. В результате несчастного случая мужчина погиб.

Как сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области, в настоящий момент на месте происшествия работают следователь и следователь-криминалист. Обстоятельства происшествия устанавливаются.