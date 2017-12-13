Приглашаем мурманчан на традиционные ёлочные базары!

Уважаемые жители города Мурманска!
Администрация города Мурманска информирует, что размещение ёлочных базаров для реализации продукции из деревьев хвойных пород на территории муниципального образования город Мурманск планируется в период с 15 декабря по 31 декабря 2017 года по следующим адресам:
Ленинский административный округ:
- улица Нахимова, в районе дома № 6;
- улица Саши Ковалева, в районе дома № 20;
- улица Адмирала Флота Лобова, в районе дома № 1;
- улица Чумбарова-Лучинского, в районе подземного перехода на пересечении с проспектом Героев-североморцев;
- улица Аскольдовцев, в районе дома № 9/22;
Октябрьский административный округ:
- проспект Кольский, в районе дома № 2;
- улица Георгия Седова, в районе дома № 18;
- улица Старостина, в районе дома № 3;
- улица Мира (в районе разворотного кольца автобуса № 29);
- улица Полярные Зори, в районе дома № 51/33;
Первомайский административный округ:
- проспект Кольский, в районе дома № 101;
- улица Капитана Копытова (в районе дома № 34 по ул. Героев Рыбачьего);
- улица Морская, в районе дома № 3.
По указанным адресам Вы сможете приобрести живые: ели, сосны, хвойные букеты и лапки.