Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию

14 Декабря 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. Она станет 13-й по счету, отмечают «Известия».

Путин впервые ответит на вопросы в качестве кандидата на пост президента. В предвыборном 2017 году для освещения конференции аккредитовалось рекордное число журналистов — 1640 человек. Среди них корреспонденты федеральных и региональных российских изданий, журналисты из США, Великобритании, Германии, Японии, Словении, Китая, Греции и других стран.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор они проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан в 2005, и в период с мая 2008 по май 2012, когда президентом был Дмитрий Медведев. При этом зимой 2008 года Путин дал пресс-конференцию как уходящий президент. После его возвращения на пост главы государства в 2012 году проведение больших пресс-конференций было возобновлено.

Самой продолжительной стала встреча Путина с журналистами в 2008 году — она длилась 4 часа 40 минут. За это время он успел ответить на 106 вопросов. А самой краткой стала первая пресс-конференция, продолжавшаяся 1 час 33 минуты. В прошлом году Путин общался с журналистами 3 часа 50 минут, ответив на 67 вопросов.

В анонсах на федеральных телеканалах некоторые СМИ уже озвучили вопросы, которые хотели бы задать президенту. Например, мурманчан интересует, как Путин отмечает Новый год и смотрит ли он свое новогоднее поздравление россиянам.