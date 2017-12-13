Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Приглашаем мурманчан на традиционные ёлочные базары! Приглашаем мурманчан на традиционные ёлочные базары!
Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса
Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…» Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…»
Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей
Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия»
 
 

Видеоновости16+

Десятки ДТП в Мурманске
 
 
 
 

Курсы валют 14.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,7688
0,1626
1 USD
Доллар США
59,1446
0,3076
1 EUR
Евро
69,4653
0,1671
10 NOK
Норвежских крон
70,8268
0,4434
10 SEK
Шведских крон
70,0608
0,8359
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
7.7 м/с
давление 735.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

В Хибинах вновь принудительно спустят лавину
14 Декабря 2017, 10:12
В Хибинах вновь принудительно спустят лавину
Инна Погребняк: мы готовы точечно рассматривать каждую жалобу пациентов
13 Декабря 2017, 16:31
Инна Погребняк: мы готовы точечно рассматривать каждую жалобу пациентов
Дело о падении куска бетона на мурманчанку близко к завершению
13 Декабря 2017, 15:40
Дело о падении куска бетона на мурманчанку близко к завершению
Областные депутаты: решение Конституционного суда изменит саму природу формирования МРОТ
13 Декабря 2017, 13:58
Областные депутаты: решение Конституционного суда изменит саму природу формирования МРОТ
 
 
 
 

Самое читаемое

Жители сгоревшего дома на Бредова отказались от расселения
13 Декабря 2017, 17:00
Областные депутаты: решение Конституционного суда изменит саму природу формирования МРОТ
13 Декабря 2017, 13:58
Начальником штаба Северного флота назначен Владимир Гришечкин
13 Декабря 2017, 15:15
Дело о падении куска бетона на мурманчанку близко к завершению
13 Декабря 2017, 15:40
Инна Погребняк: мы готовы точечно рассматривать каждую жалобу пациентов
13 Декабря 2017, 16:31
Сбор руководящего состава начался на Северном флоте
13 Декабря 2017, 11:44
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию
 
 
 
 
14 Декабря 2017 года, 10:00

Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию


РОССИЯ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. Она станет 13-й по счету, отмечают «Известия».

Путин впервые ответит на вопросы в качестве кандидата на пост президента. В предвыборном 2017 году для освещения конференции аккредитовалось рекордное число журналистов — 1640 человек. Среди них корреспонденты федеральных и региональных российских изданий, журналисты из США, Великобритании, Германии, Японии, Словении, Китая, Греции и других стран.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор они проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан в 2005, и в период с мая 2008 по май 2012, когда президентом был Дмитрий Медведев. При этом зимой 2008 года Путин дал пресс-конференцию как уходящий президент. После его возвращения на пост главы государства в 2012 году проведение больших пресс-конференций было возобновлено.

Самой продолжительной стала встреча Путина с журналистами в 2008 году — она длилась 4 часа 40 минут. За это время он успел ответить на 106 вопросов. А самой краткой стала первая пресс-конференция, продолжавшаяся 1 час 33 минуты. В прошлом году Путин общался с журналистами 3 часа 50 минут, ответив на 67 вопросов.

В анонсах на федеральных телеканалах некоторые СМИ уже озвучили вопросы, которые хотели бы задать президенту. Например, мурманчан интересует, как Путин отмечает Новый год и смотрит ли он свое новогоднее поздравление россиянам.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Путин поручил ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции
2.
Владимир Путин поручил вывести войска из Сирии
3.
Путин снова лидирует в рейтинге доверия политикам
4.
Путин подписал Указ о проведении в России Года волонтера
5.
Путин призвал решить проблему с очередями в ясли
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта