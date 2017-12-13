Жителя Полярного отправили на обязательные работы за непогашенный кредит

14 Декабря 2017 года, 10:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор в отношении жителя Полярного, которого обвиняли в мошенничестве.

По версии следствия, мужчина обратился в один из крупнейших банков с целью заключения кредитного договора. В тоже время, в дальнейшем обязательства по договору он исполнять не намеревался.

«При заключении кредитного договора виновный получил денежные средства в сумме 105 тысяч рублей, однако на протяжении года мер к погашению кредитной задолженности не предпринимал, похитив чужие денежные средства», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Приговор не вступил в законную силу.