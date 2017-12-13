Воздушно-космические силы осваивают новейший истребитель

14 Декабря 2017 года, 10:53

РОССИЯ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – В мае 2018 года Воздушно-космические силы (ВКС) России получат два первых серийных сверхманевренных истребителя пятого поколения Су-57. В Министерстве обороны «Известиям» уточнили, что сроки могут быть сдвинуты «вправо». Су-57 войдут в авиапарк 929-го ГЛИЦ.

Государственный летный исследовательский центр имени Валерия Чкалова дислоцируется в Ахтубинске (Астраханская область). ГЛИЦ проводит испытания самолетов, вертолетов, беспилотников и привязных аэростатов. Специалисты проверяют работу авиационного оборудования и вооружения, средств наземного обслуживания и обеспечения полетов.

«Первые серийные экземпляры всегда поступают в 929-й ГЛИЦ, — рассказал независимый военный эксперт Антон Лавров. — Испытатели центра проводят полеты на критических режимах. То есть определяют, когда самолет может свалиться в штопор, с какой максимальной скоростью и перегрузкой он может выполнять маневры безопасно для пилота и своей конструкции. На основании этих исследований готовят РЛЭ. Пилоту надо знать этот документ практически наизусть и неукоснительно его соблюдать».

Когда РЛЭ готово, летчики-инструкторы четвертого Центра боевой подготовки (ЦБП) формируют программу боевой подготовки, разрабатывают тактические приемы, позволяющие эффективно использовать летные характеристики, возможности бортового оборудования и вооружения аппаратов. После этого начинается обучение пилотов строевых полков и эскадрилий.

«Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков. — Это сложная машина, которая по своей конструкции, особенностям пилотирования и возможностям значительно отличается от Су-27, МиГ-29, Су-30 и Су-35. Поэтому Минобороны предпочитает делать всё планомерно, максимально отрабатывая каждый этап».

Свой первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 2,6 тысяч км/ч, дальность его полета составит около 4,3 тысяч км. По оценке экспертов, Су-57 сможет успешно противостоять американским истребителям пятого поколения F-35 и F-22.