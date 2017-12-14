Торф хотят приравнять к альтернативной энергетике

14 Декабря 2017 года, 11:23

РОССИЯ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство энергетики поддержит торфяную энергетику новыми льготами. В 2018 году теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на торфе смогут рассчитывать на получение долгосрочного тарифа на выработку энергии. Эта мера предусмотрена в подготовленных поправках в ряд постановлений. Сейчас их готовят к внесению в правительство.

Несмотря на большие запасы (176 млрд т), доля торфа в топливном балансе едва превышает 0,1%. По данным Росстата, с 1995 по 2016 год добыча торфа сократилась с 13,5 млн до 1,2 млн т в год из-за низкого спроса. Чтобы ТЭЦ переходили с менее экологичных и более дорогостоящих угля и дизеля на торф, правительство в 2014 году поручило Минэнерго разработать меры поддержки отрасли.

До этого торфу предоставлялись льготы, предусмотренные в ФЗ «Об электроэнергетике», рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства энергетики. После одобрения поправок в этот закон летом 2016 года торфяные ТЭЦ мощностью до 25 МВт получили гарантированный канал сбыта энергии через местные сетевые компании.

Предполагалось, что торфяную генерацию приравняют к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Новые поправки фактически предусматривают это, но с торфяными ТЭЦ не будет заключать договор о предоставлении мощности (ДПМ). По нему генерации на основе ВИЭ компенсируются затраты на работу и строительство. Вместо этого торфяные ТЭЦ смогут получить долгосрочный тариф, установленный ФАС. Загрузка такой ТЭЦ не должна быть меньше 65%. Также государство будет субсидировать торфяным ТЭЦ расходы на присоединение к электросетям.

Экономически торф уступает природному газу по себестоимости производства энергии. Но при использовании в пределах 100 км от места добычи он на 10–15% дешевле угля и дизельного топлива. Россия обладает огромными запасами торфа. В стране действует около 60 тысяч небольших котельных, минимум 15% которых могли бы перейти на торф.

В Мурманской области также планируют задействовать торф: три торфяные котельные в Умбе должны быть запущены с 1 сентября 2018. Однако доминирующим видом топлива в регионе должен стать уголь: в Мурманскую область вложат 5,5 млрд на строительство угольных котельных.