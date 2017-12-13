Вылов в Северном бассейне достиг 544,3 тысяч тонн

14 Декабря 2017 года, 11:48

РОССИЯ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 13 декабря, составил 4,55 млн тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 98,5 тысяч тонн), что на 129,6 тысяч тонн (на 2,9%) больше уровня прошлого года.

В Северном бассейне вылов достиг 544,3 тысяч тонн, это больше уровня прошлого года на 4,2 тысячи тонн. Объем добычи трески вырос на 4 тысячи тонн – до 380,8 тысячи. Освоение пикши снизилось (за счет перераспределения промысловых усилий) на 8,2 тысяч тонн – до 99,1 тысяч.