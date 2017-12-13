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ВОВРЕМЯ ЛАЙТ: как в Мурманской области борются с коррупцией?
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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24 Августа 2017, 16:15
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27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
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Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

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Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

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Главная » НОВОСТИ » Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга»
 
 
 
 
14 Декабря 2017 года, 13:20

Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга»


Дорогие мурманчане!

Близится время корпоративов, домашних застолий, время отдыха. Пекарня «Пироговая на Беринга» готова взять ваши хлопоты по приготовлению блюд для праздничного стола на себя.

Профессиональные повара приготовят салаты и закуски. Пекаря испекут вкуснейшие пироги с разными начинками: мясными, овощными, рыбными, ягодными и творожными. Новинка от шеф–пекаря - пирог малиново-яжевичный в творожно-сметанном креме. И английский пирог с цукатами, черносливом и миндалем.

Служба доставки привезет вам ваш заказ домой или в офис. В честь праздников действуют акции. «Мы работаем, вы отдыхаете!».

Телефон для справок: /8152/ 520-320.

Более подробную информацию можно узнать на сайте, или в группе ВКонтакте.

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