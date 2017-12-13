Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга»

14 Декабря 2017 года, 13:20

Дорогие мурманчане!

Близится время корпоративов, домашних застолий, время отдыха. Пекарня «Пироговая на Беринга» готова взять ваши хлопоты по приготовлению блюд для праздничного стола на себя.

Профессиональные повара приготовят салаты и закуски. Пекаря испекут вкуснейшие пироги с разными начинками: мясными, овощными, рыбными, ягодными и творожными. Новинка от шеф–пекаря - пирог малиново-яжевичный в творожно-сметанном креме. И английский пирог с цукатами, черносливом и миндалем.

Служба доставки привезет вам ваш заказ домой или в офис. В честь праздников действуют акции. «Мы работаем, вы отдыхаете!».

Телефон для справок: /8152/ 520-320.

Более подробную информацию можно узнать на сайте, или в группе ВКонтакте.