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Главная » НОВОСТИ » В Ловозере обсудили будущее Сейдозерского заказника
 
 
 
 
14 Декабря 2017 года, 14:01

В Ловозере обсудили будущее Сейдозерского заказника


ЛОВОЗЕРО/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – В Ловозере на минувших выходных прошли обсуждения будущего Сейдозерского заказника в Ловозерских тундрах.

«Сейдозеро – это «сердце» Кольского полуострова, уникальное в природном, историческом и духовном планах место. Несколько раз я там был, и всегда оно встречало меня приветливо, щедро одаривая эмоциями и энергетикой, при этом саами очень аккуратны в своем отношению и к идолам, к тому Куйве, и в целом поведению на территории священного озера. Имеется строгий набор правил, обязательный к соблюдению», – пишет директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис в своем фейсбуке.

Суткайтис рассказал «Би-порту», что во время разработки документов по национальному парку «Хибины» Ловозерские тундры были одним из участков этого парка. На общественном обсуждении местные жители поддержали такое решение, однако региональное правительство приняло решение, что включение этих территорий в нацпарк не целесообразно.

«Нам пришлось на тот момент согласиться, но одним из условий тогда было то, что параллельно с развитием и созданием национального парка будут рассматриваться вопросы оптимизации границ и режима. Однако мы, к сожалению, этого процесса не наблюдаем», – сообщил директор Баренц-отделения WWF.

Прошедшая встреча показала, что местные жители по-прежнему заинтересованы в развитии Ловозерских тундр и не хотят пускать ситуацию на самотек.

«Мы все считаем, что надо что-то менять, – подчеркнул Суткайтис. – Чтобы двигаться дальше, нужно активно привлекать сюда саамские организации, а на следующем этапе – представителей региональной власти. Мы решили от имени жителей Ловозера и двух природоохранных организаций обратиться к организациям, представляющим народ саами, чтобы провести широкое обсуждение совместно с региональными чиновниками».

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