Почтальон из Умбы, спасшая детей из пожара, награждена знаком «За мужество»

14 Декабря 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском филиале Почты России состоялось награждение почтальона Светланы Абрамовой из Умбы, которая, рискуя жизнью, спасла двух детей из горящего дома.

В торжественной обстановке директор Мурманского филиала Татьяна Бодня от имени ФГУП «Почта России» вручила Светлане Абрамовой знак «За мужество».

«Вручение награды это возможность еще раз поблагодарить Светлану Абрамову за отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении детей. Помимо почетного знака «За мужество» Светлане Владимировне будет выплачена денежная премия», – отметила Бодня.

В этот же день героический поступок был отмечен еще одной наградой. За мужество и героизм, проявленные при спасении детей в сложных и опасных для жизни условиях, Абрамовой был вручена Благодарность Губернатора Мурманской области. Марина Ковтун вручила региональную награду почтальону лично, в рамках проходящего во Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова праздничного концерта.

Светлана Абрамова работает почтальоном отделения почтовой связи поселка Умба два года. Ей 59 лет, у неё трое взрослых детей и двое внуков.