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Главная » НОВОСТИ » Первая мойва придёт в Мурманск в феврале 2018 года
 
 
 
 
14 Декабря 2017 года, 15:00

Первая мойва придёт в Мурманск в феврале 2018 года


МУРМАНСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Первые суда с мойвой прибудут в порт Мурманск в феврале. Как сообщили в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта, ожидается, что они доставят 25-30 тысяч тонн рыбы. Всего же российские промысловики смогут выловить в рамках мойвенной путины 2018 года 80 тысяч тонн.

Ранее после двухлетнего перерыва российско-норвежская смешанная комиссия по рыболовству согласовала общие допустимые уловы на мойву в объёме 202 тысяч тонн. В 2015 году было принято решение прекратить вылов мойвы из-за сокращения запасов. В 2016 году промысел мойвы осуществлялся только для научных целей.

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