По факту гибели мужчины в гаражном боксе в Мурманске проводится проверка

14 Декабря 2017 года, 15:24

МУРМАНСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ - Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины во время работы с газовым баллоном. Несчастный случай произошёл сегодня утром.

«Предварительно установлено, что мужчина, 1988 года рождения, получил механический удар в область живота в результате неосторожного обращения с газовым баллоном. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.