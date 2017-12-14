Путин рассказал об освоении Арктики

14 Декабря 2017 года, 15:41

РОССИЯ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – В России выстроена программа по развитию Арктики, оно должно идти параллельно с заботой о природе и защитой интересов коренных народов, заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«У нас целая программа выстроена по развитию Арктики. Перефразируя Ломоносова, богатство России должно прирастать Арктикой», – цитирует «Российская газета» президента. Также он отметил, что промышленное освоение Арктики, включая добычу сырья, должно идти «параллельно с заботой о природе и обеспечением безопасности в регионе».

Еще недавно, отметил Путин, иностранные экскурсоводы на Земле Франца-Иосифа называли некоторые острова в Арктике «ранее принадлежавшими России». Глава государства сказал, что «они подзабыли, что это российские острова, мы напомнили, кому они принадлежат».

Президент также подчеркнул, что нельзя забывать об интересах коренных народов Севера, об их традиционном хозяйстве, укладе жизни.

«А если что-то вступает в противоречие с реализацией крупных национальных проектов, должны быть представлены меры по компенсации и замещению. Это комплексная задача, так мы к ней и будем подходить», – заключил он.

Фото: пресс-служба Кремля